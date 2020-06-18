ترافقهم قوات خاصة.. وصول العمال المصريين المحتجزين من ترهونة الليبية إلى منافذ السلوم

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، منذ قليل، بوصول العمال المصريين العائدين من مدينة ترهونة الليبية إلى منافذ السلوم، استعدادًا لعودتهم إلى أرض الوطن.





وقالت "العربية" إن هناك إجراءات أمنية مشددة بمطار السلوم خلال استقبال العمال، مشيرةً إلى أن محافظ مطروح يستعد لاستقبال العمال المصريين، الذين ترافقهم قوات خاصة، تمهيدًا لعودتهم إلى مطار القاهرة الدولي.





ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق القبض على المتهمين بالإساءة للعمال وكشف هويتهم تمهيدًا للتحقيق مهم.





وقال بيان صادر عن الوزارة: "تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون عملهم بشكل طبيعي".



