العائدون من ليبيا يهتفون: تحيا مصر.. وشكرًا للرئيس السيسي

وصل منذ قليل المصريون المحتجزون بليبيا إلى أرض الوطن، وهتف المصريون العائدون بـ تحيا مصر .. ألف شكر للرئيس السيسي ".

وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه التليفزيوني "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "حمد الله على السلامة يا ولاد مصر.. المصريون الذين كانوا محتجزين في ليبيا وصلوا إلى منفذ السلوم البري".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا و أن "مصر لا تترك أبناءها على الإطلاق، وكل التحية والاحترام للرئيس السيسي".



