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العائدون من ليبيا يهتفون: تحيا مصر.. وشكرًا للرئيس السيسي

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:45 ص
العائدين من ليبيا
العائدين من ليبيا
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البهي عمرو
وصل منذ قليل المصريون المحتجزون بليبيا إلى أرض الوطن، وهتف المصريون العائدون بـ تحيا مصر .. ألف شكر للرئيس السيسي ".

وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه التليفزيوني "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "حمد الله على السلامة يا ولاد مصر.. المصريون الذين كانوا محتجزين في ليبيا وصلوا إلى منفذ السلوم البري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا و أن "مصر لا تترك أبناءها على الإطلاق، وكل التحية والاحترام للرئيس السيسي".

وأكد الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي يدافع عن كل مواطن داخل وخارج الجمهورية" وأن هناك اتصالات مصرية ليبية تسهم في عودة المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.

وقد أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق في ليبيا،  القبض على المتهمين بالإساءة لعمال مصريين في مدينة ترهونة.

وقال بيان صادر عن داخلية الوفاق:"تمكنت أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزراة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، حيث تمكنت الجهات الضبطية التابعة لوزارة الداخلية من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلفاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام".


وأضاف البيان:"كما تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون عملهم بشكل طبيعي".

وتابع البيان:"وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له م إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص".

وواصل البيان:"تؤكد وزارة الداخلية بأن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري".

وشدد البيان على أن وزارة الداخلية "ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز".

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