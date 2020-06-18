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رياضة

الاتحاد يجدد مفاوضاته لضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:58 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على فتح المفاوضات من جديد؛ لضم أحمد رفعت، ورزاق سيسيه لصفوف الاتحاد وتجديد إعارتهما.

ووجه محمد مصيلحي، في اتصال هاتفي عبر فضائية "الزمالك"، دعوة لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور لزيارة النادي قائلا "أدعوك لزيارة نادي الاتحاد بالإسكندرية في القريب العاجل".

وفي نفس السياق، رحب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية بقناة الزمالك، بدعوة رئيس نادي الاتحاد السكندري قائلا "الزمالك والاتحاد علاقتهما جيدة جدا، ومصيلحي حدودة إسكندرية".

وتمني رئيس نادي الاتحاد السكندري الشفاء العاجل لابنة خالد الغندور.

وهنأ محمد مصيلحي رئيس الزمالك بعيد ميلاده ووجه الشكر له على احتفالية قناة الزمالك بمئوية الاتحاد السكندري.
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