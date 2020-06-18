AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إلزام جميع الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا بدءا من يناير المقبل

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:27 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
Advertisements
نورهان رأفت
علق سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، على قرار المالية بإلزام الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير المقبل، قائلًا إن التجربة الأولى لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا تم تطبيقها على بعض الشركات، وستصبح إلزامية على جميع الشركات بدءا من يناير المقبل.

وأضاف سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تقديم شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية للإقرارات الضريبية إلكترونيا كان ناجحا بنسبة 100%، وتم وضع تجربة على بعض الأشخاص مبدئيا للتقديم الإلكتروني.

وأشار إلى أنه لم تتم مواجهة مشكلات إلكترونية لكل الشركات التي تقدمت بـ الإقرارات الضريبية هذا العام، عن طريق الموقع.

وأوضح "فؤاد" أن الخط الساخن 16395 التابع للوزارة، جاهز في أي وقت لاستقبال شكاوى أي شركة لديها مشكلة في التقديم إلكترونيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصلحة الضرائب: الاتفاق مع الإنتاج الحربي لتوريد كحول إيثيلي لتعقيم المقار

الضرائب: إعفاء المواطن الطبيعي من رسوم الموقع إلكترونيا حتى يقدم إقراره.. فيديو

وزير المالية يقرر تعديل بعض أحكام «لائحة الضريبة على الدخل»

وزارة المالية.. إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا من أول 2021.. إسعاف القطاع السياحي بـ 3 مليارات جنيه.. وتحصيل 2,3 مليار جنيه بجمارك الدخيلة والسخنة في مايو

ترشيحاتنا

العائدون من ليبيا يهتفون: تحيا مصر.. وشكرًا للرئيس السيسي

محتاج الطريق يتفتح.. أحمد موسى يمازح محافظ مطروح بعد عودة المصريين المحتجزين من ليبيا

فرنسا تعلن الحرب على تركيا: خطر على الناتو وأوروبا ..وسبب استمرار الحرب في ليبيا

عبدالله رشدي عن سارة حجازي: لا يجوز الصلاة أو الترحم عليها.. فيديو

تحليل يكشف زواج ملك إيرلندي من شقيقته أو والدته وإنجابها منه.. تفاصيل

داخل حمام السباحة.. محمد الشرنوبي وراندا رياض في صورة جديدة من شهر العسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. مفيدة شيحة تستعرض أناقتها بهذا اللوك

رجل يفتح النار عشوائيا على المتظاهرين في أمريكا ووقوع إصابات خطيرة

طريقة تحضير معقم اليدين بالمنزل