إلزام جميع الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا بدءا من يناير المقبل

علق سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ، على قرار المالية بإلزام الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير المقبل، قائلًا إن التجربة الأولى لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا تم تطبيقها على بعض الشركات، وستصبح إلزامية على جميع الشركات بدءا من يناير المقبل.





وأضاف سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تقديم شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية للإقرارات الضريبية إلكترونيا كان ناجحا بنسبة 100%، وتم وضع تجربة على بعض الأشخاص مبدئيا للتقديم الإلكتروني.





وأشار إلى أنه لم تتم مواجهة مشكلات إلكترونية لكل الشركات التي تقدمت بـ الإقرارات الضريبية هذا العام، عن طريق الموقع.





وأوضح "فؤاد" أن الخط الساخن 16395 التابع للوزارة، جاهز في أي وقت لاستقبال شكاوى أي شركة لديها مشكلة في التقديم إلكترونيا.