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محتاج الطريق يتفتح.. أحمد موسى يمازح محافظ مطروح بعد عودة المصريين المحتجزين من ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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هاني حسين
مازح الإعلامي أحمد موسى، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بعد عودة المصريين المحتجزين من ليبيا، قائلا "محتاج الطريق يتفتح يا فندم، وتوصلوا بالسلامة".

من جانبه، أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج.

وقال محافظ مطروح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تحركنا من المنفذ مع المصريين المحتجزين في ليبيا، وسنذهب لتناول وجبة العشاء".

وأكد وجود "اهتمام كبير من أجهزة الدولة لإعادة المصريين المحتجزين في ليبيا".

وتابع "وبتوجيهات من الرئيس السيسي لكل الأجهزة المعنية بتشكيل خلية لإدارة تلك الأزمة وتحرير أبنائنا وإعادتهم إلى مصر سالمين".

ولفت إلى "تكاتف الأجهزة المعنية من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن".

وألمح إلى أن "الرئيس السيسي أكد أن جميع الخيارات متاحة من أجل إعادة أبنائنا في ليبيا".

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