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سيارات

9 نصائح هامة لحماية سيارتك في فصل الصيف

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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أماني نوار
مع ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف هناك بعض النصائح الهامة للحفاظ على السيارة خاصة مع الطقس شديد الحرارة والتي تؤدي إلى تلف بعض أجزاء السيارة.

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح لقائدي السيارات للحفاظ على سياراتهم.

1-    يجب على قائدي السيارات تغيير زيت الموتور والفلتر قبل موعده بألفي كيلة
2-    فحص دورة التبريد باستمرار واختيار الماء اللازم لتفادي ارتفاع مؤشر الحرارة
3-    يجب فحص الإطارات والتأكد من صلاحيتها واختيار نقشه تتناسب مع الصيف
4-    افحص الإطارات والتأكد من صلاحيتها واختيار نقشة تتناسب مع الصيف
5-    فحص البوجيهات لتجنب الأعطال .
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6-    حافظ على الإطارات في وضع مستوٍى على الأرض وعلى أن يكون معدّل الهواء والضغط فيها سليمًا
7-    يجب الاحتفاظ بشاحن صغير للبطارية للحفاظ على شحنها عندم تكون في وضعية الاستخدام المنتظم
8-    عليك تغيير زيوت السيارة بسبب اختلاف كثافتها ولزوجتها عن النسب الأمثل للاستخدام.
9- من الأفضل استخدام الوقود الذي في السيارة ثم تزويدها بالوقود بشكل كامل حتى تمنع وجود هواء أو رطوبة داخل خزان الوقود

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