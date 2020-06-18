جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ تتويج الفريق بكأس إيطاليا في الشوارع ..صور

على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" ضمن نهائي المسابقة المحلية.

4 - 2 في نهائي الكأس الذي أقيم

على الاحتفال في شوارع إيطاليا بـ تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا عقب الفوز أمام

وسادت الفرحة بين

جماهير نابولي

حيث خرجوا للشوارع للاحتفال على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، ضاربين الإجراءات

الاحترازية

عرض الحائط؛ حبًا في فريقهم.