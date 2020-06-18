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رياضة

جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ تتويج الفريق بكأس إيطاليا في الشوارع ..صور

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حرصت جماهير فريق نابولي على الاحتفال في شوارع إيطاليا بـ تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا عقب الفوز أمام يوفنتوس 4 - 2 في نهائي الكأس الذي أقيم أمس على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" ضمن نهائي المسابقة المحلية.

وسادت الفرحة بين جماهير نابولي حيث خرجوا للشوارع للاحتفال على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، ضاربين الإجراءات الاحترازية عرض الحائط؛ حبًا في فريقهم.




وانتهت المباراة بركلات الترجيح 4 - 2 بعد إهدار ديبالا ودانيلو ركتلين أمام ميرت حارس نابولي.


حقق فريق نابولي لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" ضمن نهائي المسابقة المحلية.

جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ تتويج الفريق بكأس إيطاليا في الشوارع ..صور
جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ تتويج الفريق بكأس إيطاليا في الشوارع ..صور
جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ تتويج الفريق بكأس إيطاليا في الشوارع ..صور
جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ تتويج الفريق بكأس إيطاليا في الشوارع ..صور
جماهير نابولي تتجاهل كورونا وتحتفل بـ تتويج الفريق بكأس إيطاليا في الشوارع ..صور
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