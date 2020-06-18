AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. ضيافة محافظ مطروح للمصريين المحتجزين في ليبيا بعد عودتهم

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:04 ص
المصريين العائدين
المصريين العائدين من ليبيا
Advertisements
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة وصول المصريين المحتجزين إلى أرض مصر الغالية.

وعرض أحمد موسى، لقطات مصورة ترصد ضيافة محافظ مطروح وأهالي المحافظة للمصريين العائدين من ليبيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، "حمد الله على السلامة يا ولاد مصر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على  مدار الأيام الماضية.

كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم.

وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدولة ليبيا أعلنت أن أجهزة الضبط القضائي التابعة للوزارة، تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية ، والكشف عن هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم قبل إحالتهم لمكتب النائب العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، مؤكدة أنهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية على وجه الخصوص.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بدولة ليبيا بأن العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف ولا قيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والإخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

وأهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

مصر القوية.. السيسي يعيد المصريين المحتجزين لدى حكومة الوفاق من ليبيا.. القصة الكاملة

عاجل: وصول أبناء مصر المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

23 مصريا.. وصول أبناء مصر المحتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم البري

احمد موسى يعرض أول صور لوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

اللقطات الأولى للحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا ..شاهد

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

عودتهم عقب 72 ساعة فقط .. الأجهزة المعنية ومحافظ مطروح في استقبال 23 مصريا المحتجزين في ليبيا

أحمد موسى يشن هجوما على أحمد مكي: عامل فيها شريف وأنت تدافع عن مرسي الجاسوس

برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

كورونا سببت جلطات.. طليقة ماجد المصري تكشف عن تدهور حالتها الصحية

يتناولون العشاء.. المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. مفيدة شيحة تستعرض أناقتها بهذا اللوك

رجل يفتح النار عشوائيا على المتظاهرين في أمريكا ووقوع إصابات خطيرة

طريقة تحضير معقم اليدين بالمنزل