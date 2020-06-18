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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت ١٦ إصابة جديدة  بفيروس "كورونا" بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ١٦٨ حالة منهم ١١ وفاة.

وأضاف الزملوط، في بيان صحفي، أن ٧٩ مصابًا تعافى حتى الآن، وسلبية التحاليل لـ ٣٧١ مواطنًا، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، إضافةً إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

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وأكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم (01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض. 

وأوضح أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.
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