مقدمة البلاغ ضد تطبيق تيك توك: تمارس عليه الدعارة الإلكترونية ..فيديو

قالت المحامية دينا المقدم، مقدمة البلاغ ضد "تيك توك"، إن بلاغها ليس لفتاة بعينها ولكن للبرنامج نفسه، حيث تمارس عبر الدعارة الإلكترونية، موضحة أنها تعاتب مستخدم التطبيق وليس مؤسسه.





وأوضحت "المقدم" أن انعدام الرقابة على المواقع الإلكترونية السبب فى انتشار تلك التطبيقات أو ممارسة الجرائم الإلكترونية.





وأوضحت المحامية، أنها علمت الاستخدام السيئ للتطبيق بعدما تابعت البث المباشر به بعدما قامت بتنزيله واستخدامه فبدأت تتابع ما يحدث من ممارسة الدعارة دون وجود أى تقنين.





وأضافت أن بعض الفتيات يتم استغلالهن بسبب حالتهن المادية عبر تلك التطبيقات، ثم تجد البنت بعدها نفسها تقدم محتوى مبتذلا لأنها تقبض منه ماديا وأصبح مصدر دخل لها.





وقالت إن التهمة التى تم توجيهها لفتاة التيك توك حنين حسام كانت بسبب البث المباشر، معلقة "يتم طلب فتيات لتقديم محتويات التيك توك ثم يتم إغراؤهن ماديا".