AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

للمرة الثانية.. عبد الحفيظ دوزي يجري عملية جراحية في العمود الفقري.. تفاصيل

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:39 ص
عبد الحفيظ دوزى
عبد الحفيظ دوزى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن فيه دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية.
 
وكتب الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي، "الحمد لله على نعمة الصحة.. دعواتكم.. أحبكم وكفى"، دون أي توضيح لسبب وجوده بالمستشفى". 

اقرأ أيضا 


وكان الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي قال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "et بالعربى"، "دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية فى العمود الفقرى للمرة الثانية". 

وكان الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي أجرى فى توقيت سابق عملية فى العمود الفقرى ثم العملية الثانية التي كللت بالنجاح.  

للمرة الثانية.. عبد الحفيظ دوزي يجري عملية جراحية في العمود الفقري.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة غدير السبتي تغادر الحجر الصحي بعد شفائها من كورونا.. فيديو

حسمت الجدل.. ابنة أصالة نصري تكشف حقيقة خطبتها

ابنة أصالة تنفي خطوبتها: مجرد زيارة عائلية

سعد لمجرد يدعي لملك المغرب بعد إجرائه عملية جراحية.. شاهد

ملك المغرب محمد السادس يجرى جراحة ناجحة بالقلب

كورونا سببت جلطات.. طليقة ماجد المصري تكشف عن تدهور حالتها الصحية

ترشيحاتنا

سر انتشار كورونا.. الطبيعة تنتقم من البشر.. والوباء القادم لن يرحم

عبدالله رشدي عن سارة حجازي: لا يجوز الصلاة أو الترحم عليها.. فيديو

تحليل يكشف زواج ملك إيرلندي من شقيقته أو والدته وإنجابها منه.. تفاصيل

أمن الدقهلية يكثف الجهود لكشف لغز العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها

احمد موسى يعرض أول صور لوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

مرتضى منصور: الأهلي الأفضل هذا الموسم وحقه التتويج باللقب ولكن الدوري يجب إلغاؤه ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. مفيدة شيحة تستعرض أناقتها بهذا اللوك

رجل يفتح النار عشوائيا على المتظاهرين في أمريكا ووقوع إصابات خطيرة

طريقة تحضير معقم اليدين بالمنزل