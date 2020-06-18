للمرة الثانية.. عبد الحفيظ دوزي يجري عملية جراحية في العمود الفقري.. تفاصيل

نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن فيه دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وكتب الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي، "الحمد لله على نعمة الصحة.. دعواتكم.. أحبكم وكفى"، دون أي توضيح لسبب وجوده بالمستشفى".





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وكان الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي قال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "et بالعربى"، "دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية فى العمود الفقرى للمرة الثانية".





وكان الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي أجرى فى توقيت سابق عملية فى العمود الفقرى ثم العملية الثانية التي كللت بالنجاح.



