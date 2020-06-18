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توك شو

محامي حنين حسام: الاتهامات الموجهة لها باطلة ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:16 ص
حنين حسام
حنين حسام
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محمود محسن
أكد حسين البقار، محامي فتاة التيك توك حنين حسام، إن التهم الموجهة ضد حنين حسام كانت منها "التحريض، وإنشاء صفحة مشبوهة، والترويج لمحتوى سلبي".

وأضاف "البقار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة "المحور"، أن تيك توك من الأساس لا يوجد فيه بث مباشر، وأن النيابة العامة عندما فحصت هواتف كل المتهمين بتلك التهم سواء حنين حسام أو غيرها، لا توجد رسالة واحدة تكشف أن هناك تحريضًا من جهة أو شخص.

وأكد أنه تم ضبط عدد من مؤسسي شركة تطبيق "لايكي".

وكانت محكمة شمال القاهرة أخلت سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، ولكن النيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيلها  بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت قضية الطالبة حنين حسام، الشهيرة بـ فتاة التيك توك، أثارت جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.


وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التي ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب. 


وأمر النائب العام فى وقت سابق بحبس المتهمة حنين حسام 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل تلك الجريمة
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