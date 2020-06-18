أبرز أخبار التوك شو.. أول رسالة للمصريين العائدين من ليبيا.. أحمد موسى لـ السيسي: شكرا يا ريس.. وبشير الديك يكشف سبب اختياره محمد رمضان لـ مسلسل الإمبراطور

قال اللواء خالد عبدالعال،

، إنه سيمر يوميا على المستشفيات، بالإضافة إلى محاسبة كل من يتراجع عن أداء عمله الفترة القادمة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال المؤتمر الصحفي مع وزيرة الصحة اليوم، أن الدولة تضع المواطنين وصحتهم في أول اهتماماتها، وشدد على أهمية تقديم الرعاية الصحية كاملة للمواطنين