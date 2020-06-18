أخبار التوك شو| المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. أحمد موسى لـ السيسي: شكرًا يا ريس.. شعروا بالخطر.. هاني رسلان: موقف السودان تغير بخصوص السد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الأربعاء ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار.





يتناولون العشاء.. المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو للمصريين العائدين من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح وهم يتناولون العشاء.

ووصل منذ قليل المصريون المحتجزون بليبيا إلى أرض الوطن، وهتف المصريون العائدون بـ تحيا مصر .. ألف شكر للرئيس السيسي ".

بعد عودة المصريين من ليبيا.. أحمد موسى لـ السيسي: شكرا يا ريس

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه رئيس لكل المصريين ويسعى دائما للمصلحة الوطنية.

وقال موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي عندما تولى الحكم تحدث عن موضوع السد في عام 2014، متابعا أن :"السيسي قال للعالم خلو بالكو وحذر العالم وفي الاجتماعات في الاتحاد الافريقي والصين والالمان وكل العالم لديهم موقف مصر الواضح".

العائدون من ليبيا يهتفون: تحيا مصر.. وشكرًا للرئيس السيسي

وصل منذ قليل المصريون المحتجزون بليبيا إلى أرض الوطن، وهتف المصريون العائدون بـ تحيا مصر .. ألف شكر للرئيس السيسي ".

وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه التليفزيوني "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "حمد الله على السلامة يا ولاد مصر.. المصريون الذين كانوا محتجزين في ليبيا وصلوا إلى منفذ السلوم البري".

حياة 100 مليون مواطن.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: محدش يقدر يقطع علينا المياه ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بالتحكم في مصائر شعبها، مؤكدا أن اثيوبيا لابد أن تتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن الموقف الدولي في المفاوضات معنا، منفعلًا "إحنا حقنا في المياه، ومحدش يقدر يقطع علينا المياه".

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد " ، " من يستطيع إيقاف حياة 100 مليون، والبيان واضح أن إثيوبيا تأخذ مواقف خاطئة"، موضحًا "إثيوبيا بتقول إحنا نعمل المشروعات اللى إحنا عايزينها، وبدون آلية قانونية ".





سنتابع الجميع.. محافظ القاهرة: محاسبة كل من يتراجع عن أداء مهامه الطبية..فيديو

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه سيمر يوميا على المستشفيات، بالإضافة إلى محاسبة كل من يتراجع عن أداء عمله الفترة القادمة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال المؤتمر الصحفي مع وزيرة الصحة اليوم، أن الدولة تضع المواطنين وصحتهم في أول اهتماماتها، وشدد على أهمية تقديم الرعاية الصحية كاملة للمواطنين

شعروا بالخطر.. هاني رسلان: موقف السودان تغير بخصوص سد النهضة.. فيديو

قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن الموقف الإثيوبي لم يتغير تجاه سد النهضة وهناك سوء نية كامل واكد علي ان هناك غياب للإرادة السياسية الإثيوبية للوصول إلى اتفاق .

وأضاف هاني رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن إثيوبيا تعمل علي استهلاك الوقت وعلي الخداع وتقوم بعمل مناورات صغيرة وما تقوم به إثيوبيا أدى إلى فشل هذه الجولة من المفاوضات .

الأمن يوقف محاولة فض تشميع مركز صحي بالأقصر بعد إغلاقه لعدم اتخاذ الضوابط الصحية

حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم إليكم بثًا مباشرًا للأمن يوقف محاولة فض تشميع مركز صحي بالأقصر تم غلقه لعدم اتخاذ الضوابط الصحية.

تحويل 382 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. محافظ الإسكندرية: لولا تدخل السيسى لتحولت المدينة لـ جراج

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن القرارات الرادعة التي تتبنى الدولة المصرية فى التعامل مع مخالفات البناء، أدت إلى تراجع كبير فى المخالفات ، لتصبح 1% مما كانت عليه قبل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعامل الفورى معها اتخاذ الدولة إجراءات رادعة، وتابع:"لولا تدخل الرئيس السيسى لتحولت الإسكندرية بعد عدة سنوات ستتحول جراج تسير فيها السيارات بسرعة السلحفاة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن تحويل قرارات مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية كانت رادعًا للمخالفين، وتابع:"النيابة العسكرية مفيهاش هزار لأن أول حاجة حبس 15 يوم فكل المخالفين خافوا ".





القابضة للطيران: تخصيص آخر صفين فى الطائرة كمكان لعزل مصابى كورونا..فيديو

قال الكابتن رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة للطيران ، إن هناك إجراءات تم تطبيقها في المطارات ومنها الكاميرا الحرارية التي تم تركيبها في صالات الوصول وهي التي تقوم بفحص درجة الحرارة .

ولفت " زكريا" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر، إلي أن الاختبارات التي تتم في المطار هو اختبار الأجسام المضادة واذا تبين إيجابية علي أى فرد يتم تحويله الي المستشفيات لإجراء كافة التحاليل والاشعات.

لازم نسمع الأندية.. مرتضى منصور: نلتزم بقرار الدولة إذا قررت عودة الدوري مجددا.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه بعد الجلوس مع الأندية والاستماع إلى رأي الأندية في استكمال الدوري سنلتزم باي قرار للدولة.

وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سنلتزم بقرار الدولة إذا قررت عودة الدوري ".

بشير الديك يكشف سبب اختياره لـ محمد رمضان لـ مسلسل الإمبراطور

قال الكاتب والسيناريست، بشير الديك، إن الفنان محمد رمضان هو الفنان المناسب لـ مسلسل الإمبراطور الذى يجسد قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وأضاف بشير الديك خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن رمضان سنًا وشكلًا الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي، موضحًا أن محمد رمضان فنان مميز.

اللقطات الأولى لعودة المصريين من ليبيا إلى أرض الوطن ..فيديو

ينشر موقع "صدى البلد"، مقطع فيديو وصورا تظهر اللحظات الأولى لعودة المصريين من ليبيا إلى أرض الوطن.

عاد المصريون الذين كانوا محتجزين في الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية، إلى أرض الوطن بعد تدخل الدولة وأجهزتها وحل الأزمة مع الجهات الليبية.