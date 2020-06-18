غلطة ومش هتتكرر.. أحد العائدين من ليبيا يعرب عن ندمه للخروج من مصر.. فيديو

قال محمود حامد طنطاوي، أحد العائدين من ليبيا ، إنه سعيد بالعودة إلى أرض الوطن، موضحًا " الواحد حس بفرحة كبيرة أوي لما رجع مصر".





وأضاف خلال حواره على القناة الأولى المصرية، أن " احنا تعبنا و الله أوي.. و الحمد لله ربنا كرمنا ورجعنا.. وبنشكر الجيش المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأوضح أحد العائدين من ليبيا أنه لن يسافر مرة أخري لـ ليبيا، وأكد أنه سيعمل فى مصر ولن يسافر إلى أى دولة مرة أخري إلا عن طريق الدولة.



