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غلطة ومش هتتكرر.. أحد العائدين من ليبيا يعرب عن ندمه للخروج من مصر.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:26 ص
محمود حامد طنطاوي،
محمود حامد طنطاوي، أحد العائدين من ليبيا
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البهي عمرو
قال محمود حامد طنطاوي، أحد العائدين من ليبيا، إنه سعيد بالعودة إلى أرض الوطن، موضحًا " الواحد حس بفرحة كبيرة أوي لما رجع مصر".

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى المصرية، أن " احنا تعبنا و الله أوي.. و الحمد لله ربنا كرمنا ورجعنا.. وبنشكر الجيش المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأوضح أحد العائدين من ليبيا أنه لن يسافر مرة أخري لـ ليبيا، وأكد أنه سيعمل فى مصر ولن يسافر إلى أى دولة مرة أخري إلا عن طريق الدولة.

ولفت إلى أنه يعمل فى مهنة البناء، " عامل بناء" وأعرب عن ندمه للخروج من مصر قائلا : غلطة ومش هتتكرر تانى".  
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