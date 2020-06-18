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أخبار العالم

السودان: تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:27 ص
السودان
السودان
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٨٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و١٠ وفيات، واحدة منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١٤٦ حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٣٢ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٥ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٦٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٠٢٠ حالة، بينها ٤٨٧ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٩٦٦ شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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