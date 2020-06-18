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رياضة

كان أوضتين وصالة وتحول لأكبر نادي.. أمين صندوق الزمالك: كنت بغير من أندية زي الصيد والجزيرة

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك ، نقيب الممثلين، عن كواليس حديثه إلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي بشأن برنامج رامز جلال الكوميدي في شهر رمضان.

وأضاف أشرف زكي، في تصريحات متلفزة على قناة "النهار"، أنه حرص على تهدئة مرتضى منصور بشأن البرنامج، وظهور نجوم الزمالك به، حيث أوضح له أن فكرة البرنامج ترفيهية.  

وتابع أشرف زكي، أن طارق حامد نجم الفريق تقبل العقوبة بصدر رحب.


وأكد أشرف زكي أن "مرتضي منصور متابع جيد للدراما ومعجب جدًا بمسلسل ليالينا ٨٠.. ومعظم نجوم الفن والغناء من الزملكاوية ويكفي الأهلاوية وجود بيومي فؤاد".

أما بشأن أزمة الزمالك المالية فأكد أن النادي لا يعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال أشرف زكي إن "نادي الزمالك كبير وقادر على تخطي الأزمة المالية بشأن فيروس كورونا".

وأشار أشرف زكي إلى أن "الزمالك كان اوضتين وصالة وكنت بغير من أندية الجزيرة والصيد لكنه تحول لأكبر نادي في مصر، ومخدتش رأي حد في مسألة ترشحي للزمالك واللاعبين السابقين فرحوا بهذا القرار".
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