بالمقادير والخطوات أفضل سلطة لرفع المناعة

لا غنى عن تقديم طبق سلطة صحى على المائدة يوميا لرفع المناعة وتعد سلطة التبولة من أنواع السلطات التى تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية.
تعد سلطة التبولة من أغنى أنواع السلطات التى تحتوى على آلياف وتساعد على هضم أفضل إليك المقادير وطريقة التحضير وفقا لموقع " delish"
طريقة عمل التبولة بالمقادير
١⁄٤ ملعقة صغيره قرفة ناعمة
٣ ملعقة كبيرة برغل ناعم مغسول
5 ملاعق من البقدونس المفروم
ملعقة من النعناع المفروم
٤ ثمرات طماطم
١ بصلة متوسط الحجم
عصير 2 ليمونة حامضة
٢ ملعقة كبيرة دبس الرمان
١⁄٤ كوب زيت الزيتون
بهار وملح حسب الرغبة
خطوات طريقة عمل التبولة
فى وعاء أبدئى فى الخلط بواسطة الملعقة عليك إضافة البقدونس والبصل المفروم والنعناع والبرغل
أضيفى دبس الرمان والليمون الحامض وزيت زيتون أخلطى مرة أخرة
أبدئى فى وضع التوابل على التبولة مع
-يمكنك تقديم الطبق مع بعض مكعبات من العيش الأبيض المحمصة
- للتقديم يمكنك التزيين بالبقدونس والبرغل