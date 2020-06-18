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محافظ مطروح: نقف بالمرصاد لمن تسول له نفسه الاعتداء على أبناء الوطن ..شاهد

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:58 ص
محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل العائدين من ليبيا
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، أنه سعيد بعودة المصريين المحتجزين في ليبيا بسلام دون تعرض أي منهم لأذى، بفضل جهود مؤسسات الدولة. 

وأضاف "شعيب"، في لقاء تلفزيوني عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر طوال عمرها تحافظ على كرامة أولادها في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن كل من تسول له نفسه الاعتداء على أبناء الوطن ستقف له مصر بالمرصاد.

وتابع محافظ مطروح، أن العائدين من ليبيا سيبنون بلادهم، مؤكدا أن هناك المشاريع كبيرة مفتوحة لهم ونحتاج العمالة بشكل كبير ومرحبا بهم في أرض الوطن.

وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن مصر لم تكن دولة معتدية، إلا أنها لم ولن تترك حق أبنائها، وهذه هي مصر على مر تاريخها، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تحافظ مصر على أبنائها في الداخل والخارج.

وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر لجميع الجهات والأجهزة التى شاركت فى إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها
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