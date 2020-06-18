أمين صندوق الزمالك: أحب حسين الشحات وأرغب في عودة عمر جابر للفريق

كشف أشرف زكي، آمين صندوق نادي الزمالك ونقيب الممثلين عن أمنيته بـ عودة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى صفوف الزمالك الموسم المقبل.
وأكد أشرف زكي في تصريحات متلفزة على قناة "النهار"، أن عمر جابر يعد أحد أبناء الزمالك كما أنه لاعب مميز ومجتهد متمنيا عودته مرة اخرى لـ الزمالك.
أما عن لاعبيه المفضلين في الاهلي فأكد أنه يفضل طريقة لعب حسين الشحات، مهاجم النادي الأهلي حيث يحرص على متابعته بشكل دائم داخل وخارج الملعب.
وأضاف أن حسين الشحات لاعب مميز ومتواضع متابعا "بكيت بشدة عقب رؤيتي يقبل قدم أمه علي الهواء وهو لاعب كبير ومتواضع".
وعن مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي وعبدالله السعيد، أشار أشرف زكي إلى أنه كان يتمنى استمرار الثنائي في صفوف النادي الأهلي واختتام مسيرتهم الكروية داخل القلعة الحمراء.