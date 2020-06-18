أمين صندوق الزمالك: أحب حسين الشحات وأرغب في عودة عمر جابر للفريق

كشف أشرف زكي، آمين صندوق

نادي الزمالك

ونقيب الممثلين عن

أمنيته

بـ عودة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى صفوف الزمالك الموسم المقبل.