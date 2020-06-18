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توك شو

استفدت من التجربة.. أحد العائدين من ليبيا: مكنتش متوقع أرجع بلدي تاني ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:33 ص
أحد العائدين من ليبيا
أحد العائدين من ليبيا
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اسراء صبري
قال محمد، أحد العائدين من ليبيا، إنه كان مقيما في ليبيا منذ عام ونصف، متابعا "الحمدلله رجعت بالسلامة وألف حمد وشكر ليك يارب".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، "أنا مكنتش متوقع اني هرجع خالص، بس الحمدلله الفضل يرجع لقواتنا المسلحة والمخابرات العامة".

وتابع "انا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي.. والحمد لله رجعنا بألف سلامة"، مؤكدا "استفدت من التجربة دي أن الواحد ميسافرش بره البلد دي تاني".

وأوضح "فيه مشاريع في بني سويف وفي شغل متوفر لينا وهنشتغل بأذن الله، معقبا : مش هنسافر ونروح بلاد مينفعش نقعد فيها خالص".

وأكد أنه خلال الفترة الماضية لم يستطع أن يتواصل مع أهله، متابعا "انا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والمخابرات العامة".

واختتم قوله "مكنتش متوقع أننا هنرجع بس الحمدلله عملوا الواجب وزياده  ومصر مبتسبش ولادها في أي مكان".
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