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فن

يحتاج تحضيرات عامين.. محمد سامي: وحيد حامد الأصلح لكتابة مسلسل أحمد زكي

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:23 ص
محمد سامى
محمد سامى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد سامى عن رأيه فى تجسيد محمد رمضان، شخصية الفنان الراحل أحمد زكى، فى عمل درامى، خاصة أن الفكرة كانت مطروحة منذ رمضان، واتفق عليها "سامى"، إلا أن هناك بعض الظروف التي طرأت. 

وقال الفنان محمد سامى، فى تصريحات صحفية، "كانت هناك فكرة بيننا أن نقدم شخصية الفنان الراحل احمد زكى وتحدثت مع المؤلف وحيد حامد والذى أعرب على أسفه لانشغاله فى كتابة مسلسل "الجماعة 3" وهو الأمر الذى دفعنى للبحث عن عمل آخر". 

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وأضاف الفنان محمد سامى، "محمد رمضان الأنسب لتقديم الشخصية خاصة أنني رأيته أكثر من مرة يقلد الراحل بحرفية شديدة، وأرى أيضا أن الأنسب لكتابة هذا العمل هو المؤلف وحيد حامد ولا أجد غيره كونه الأقرب له وقدم معه الكثير من الأعمال الفنية". 

وأوضح الفنان محمد سامى "ربما حاليا محمد رمضان قرر ان يخوض التجربة هذا العام ولذلك احاول التواصل معه لمعرفة حقيقة الامر خاصة أننى كنت أرى ان هذا العمل يحتاج الى تحضيرات كثيرة قد تستغرق سنتين على الأقل". 

وأوضح الفنان محمد سامى "أرى ان الأزمة الحقيقية التى تواجه هذا العمل فى حالة تنفيذه هذه الفترة هى الشخصيات المقربة للفنان الراحل احمد زكى مثل يسرا ورغدة وهالة فؤاد وممدوح وافى ومن هم النحجوم الذين يمكن أن يجسدوا هؤلاء الشخصيات". 

يذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان تقديم شخصية أحمد زكى فى مسلسل "الامبراطور" كما أعلن تعاقد الشركة المنتجة مع المؤلف بشير الديك لتقديم العمل. 
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