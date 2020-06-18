AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الإصلاح والنهضة يثمن التحركات المصرية لإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم البرلمان
قال المهندس علاء مصطفى، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يثمن تحركات أجهزة الدولة المصرية لإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، بعد إجراء اتصالات مصرية ليبية لإعادة المصريين المحتجزين وتأمين وصولهم إلى البلاد. 

وأشار مصطفى أن مشهد رجوع أبناء مصر المحتجزين ما هو إلا حلقة في سلسلة استرداد مكانة مصر إقليميا ودوليا وقدرتها على حماية أبنائها وحفظ كرامتهم في جميع أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، أن العلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والليبي ستقف دائما حائط صد أمام بعض التصرفات غير المسئولة والبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد وقيم الشعب الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن

المصريين اللي برا زي اللي جوا.. أحمد موسى: نشكر جيشنا العظيم على عودة المحتجزين في ليبيا

أول صور للحظة وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن

العائدون من ليبيا يهتفون: تحيا مصر.. وشكرًا للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

أحمد العوضي ينشر برومو مسلسل شديد الخطورة

كيف يعيش أهالي المنطقة الوحيدة بدون كورونا في مصر؟

بإطلالة محتشمة.. مفيدة شيحة تستعرض أناقتها بهذا اللوك

مزاج الخير.. مصطفى شعبان ينشر فيديو كوميدي من مسلسله

احمد موسى يعرض أول صور لوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

نقيب الإعلاميين: أرفض تدخل وزير الإعلام في شئون النقابة.. وأسامة هيكل يرد: لم أعرف أنه يقود نقابة سرية

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت..فيديو وصور

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

غير جاهز للتخزين.. خبير موارد مائية: إثيوبيا قادرة على البدء في ملء سد النهضة

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

في ذكرى ميلادها.. مقتل فاتن فريد حادث هز الرأي العام

كيف أتوب من ذنب متكرر؟

كورونا سببت جلطات.. طليقة ماجد المصري تكشف عن تدهور حالتها الصحية

أخبار التوك شو| المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. أحمد موسى لـ السيسي: شكرًا يا ريس.. شعروا بالخطر.. هاني رسلان: موقف السودان تغير بخصوص السد

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

رغم معاناتها من الشلل.. شاهد صور أجمل موديل شابة على كرسي متحرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول