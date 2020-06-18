الإصلاح والنهضة يثمن التحركات المصرية لإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

قال المهندس علاء مصطفى، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يثمن تحركات أجهزة الدولة المصرية لإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، بعد إجراء اتصالات مصرية ليبية لإعادة المصريين المحتجزين وتأمين وصولهم إلى البلاد.





وأشار مصطفى أن مشهد رجوع أبناء مصر المحتجزين ما هو إلا حلقة في سلسلة استرداد مكانة مصر إقليميا ودوليا وقدرتها على حماية أبنائها وحفظ كرامتهم في جميع أنحاء العالم.





وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، أن العلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والليبي ستقف دائما حائط صد أمام بعض التصرفات غير المسئولة والبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد وقيم الشعب الليبي.