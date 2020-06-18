مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 18 - 6 - 2020، عدد من المواجهات منها مباريات الدوري الإسباني والدوري البرتغالي ونعرض في السطور التالية مواعيد تلك المباريات.





وكانت كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، قررت استئناف مباريات الدوري بعد تجميد النشاط الرياضي في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



