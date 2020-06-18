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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الخميس 18 - 6 - 2020، عدد من المواجهات منها مباريات الدوري الإسباني والدوري البرتغالي ونعرض في السطور التالية مواعيد تلك المباريات. 

وكانت كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، قررت استئناف مباريات الدوري بعد تجميد النشاط الرياضي في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فريق ديبورتيفو ألافيس X  فريق ريال سوسيداد - 7:30 مساءا-  beIN SPORT HD 3

فريق ريال مدريد X فريق فالنسيا- 10:00 مساءا-  beIN SPORT HD 3


مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

فريق بولفيستا X فريق فيتوريا سيتوبال - 8:00 مساءا - SPORT TV 1

فريق سبورتنج لشبونة X فريق تونديلا - 10:15 مساءا- SPORT TV 1

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