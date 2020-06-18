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بين الناس

أهالى أرض اللواء يستغيثون من الباعة الجائلين

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:33 م
باعة جائلين
باعة جائلين
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كريم ناصر
بعث أحمد سيد أحد  قراء موقع صدى البلد الإخبارى، رسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين، يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

وقد أوضح أن منطقة أرض اللواء تحديدا أعلى كوبرى المشاة بشارع السودان وموقف أرض اللواء تعانى من تكدس الباعة الجائلين معرقلين حركة السير وتثير قلق المواطنين من انتشار الأمراض. 


وطالب المسؤولين بسرعة الاهتمام بالأمر وحل المشكلة. 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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