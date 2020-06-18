أهالى أرض اللواء يستغيثون من الباعة الجائلين

بعث أحمد سيد أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى، رسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين، يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.







وقد أوضح أن منطقة أرض اللواء تحديدا أعلى كوبرى المشاة بشارع السودان وموقف أرض اللواء تعانى من تكدس الباعة الجائلين معرقلين حركة السير وتثير قلق المواطنين من انتشار الأمراض.









وطالب المسؤولين بسرعة الاهتمام بالأمر وحل المشكلة.





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