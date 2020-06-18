مسحة لـ اللاعبين قبل اللعب.. رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تعيين مراقب طبي في المباريات

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيتم تعيين مراقب طبي في كل مباريات الدوري عقب استئنافه مرة أخرى بدءا من منتصف يوليو المقبل.





وأكد "سلطان"، في تصريحات متلفزة على قناة "النهار"، أنه أبلغ اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبي في كل مباراة لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة.





وتابع "سيقوم المراقب بتدوين جميع الأخطاء حال عدم التزام أي لاعب أو أي فرد بتلك الإجراءات؛ على أن يتم اتخاذ جزاءات صارمة ضده".





كما أكد محمد سلطان، أن اللجنة الخماسية بالاتحاد تدرس عمل مسحة لكل لاعب قبل دخول المباريات.





وأوضح سلطان أنه سيتم عمل فحوصات طبية بشكل مستمر وقياس درجات حرارة وندرس عمل مسحة لكل لاعب للاطمئنان عليهم بشكل دوري.





وتابع "وندرس كذلك تدشين قاعدة بيانات طبية للاعبين لتدوين ومتابعة حالة اللاعبين وأعراضهم بشكل مستمر".