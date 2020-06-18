أسعار صرف الريال السعودى اليوم الخميس 18 يونيو 2020

ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصري ليسجل 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
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سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.19 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية بمصر نحو 4.19 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الإسلامى نحو 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الأهلى نحو 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.21 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.