فى ذكرى رحيل محمد حمزة.. كتب 1200 أغنية لأشهر المطربين وله خمسة أبناء

تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيل الشاعر الغنائى محمد حمزة، والذى قدم العديد من الأعمال الغنئاية التى كتبها وشكل من خلالها وجدان ومشاعر الجمهور الذى أحب كلماته العذبة.











كتب حوالي 1200 أغنية محفورة في ذاكرة ووجدان الجماهير ومحبي الطرب الأصيل، وحققت أغانيه شهرة كبيرة ونجاحا ومجدا لمطربيها، وفي كل مناسبة ستجد لشاعرنا الراحل أغنية هي الأصدق في التعبير عنها، فمن منا ينسى أغنيته الوطنية العظيمة "يا حبيبتي يا مصر" لشادية، فهي أفضل ما تغنى بين الأغاني الوطنية لمصر.







