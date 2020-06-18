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فن

فى ذكرى رحيل محمد حمزة.. كتب 1200 أغنية لأشهر المطربين وله خمسة أبناء

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:05 ص
محمد حمزة
محمد حمزة
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيل الشاعر الغنائى محمد حمزة، والذى قدم العديد من الأعمال الغنئاية التى كتبها وشكل من خلالها وجدان ومشاعر الجمهور الذى أحب كلماته العذبة.


بدأ محمد حمزة مسيرته الفنية في منتصف الستينات تقريبًا، وعمل في البداية مذيعًا في الإذاعة والتليفزيون السعودي، ثم انتقل ليكتب عدّة سهرات تليفزيونية مثل "وفاء الحب، صرخة ندم، عذاب الصمت".


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كتب حوالي 1200 أغنية محفورة في ذاكرة ووجدان الجماهير ومحبي الطرب الأصيل، وحققت أغانيه شهرة كبيرة ونجاحا ومجدا لمطربيها، وفي كل مناسبة ستجد لشاعرنا الراحل أغنية هي الأصدق في التعبير عنها، فمن منا ينسى أغنيته الوطنية العظيمة "يا حبيبتي يا مصر" لشادية، فهي أفضل ما تغنى بين الأغاني الوطنية لمصر.


وقدم مع عبد الحليم حافظ مثلا روائعه التي نعشقها مثل "سواح، موعود ، أي دمعة حزن لا، مداح القمر، زي الهوى، حاول تفتكرني، نبتدي منين الحكاية، جانا الهوى، بحلم بيوم، مين أنا، ماشي الطريق، عاش اللي قال، فدائي فدائي فدائي" وغيرها من الأغنيات، فقد كتب لعبد الحليم حافظ ٣٧ أغنية.


تزوّج محمد حمزة وأنجب خمسة أبناء، ثلاثة أشقاء ذكور هم "وائل، ولؤي، وأنمار"، وشقيقتان بعيدتان عن الوسط الفني، اشتهر ابناه وائل ولؤي من صغرهما في التمثيل، فقد شارك والدهما الفنان محمد حمزة في العديد من الأعمال الدرامية سابقًا.
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