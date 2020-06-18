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فن

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:45 ص
منى اش اش
منى اش اش
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة فاتن فريد والتي قدمت عددا من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث كانت تمتلك صوتا عذبا. 

تحتفل الفنانة ليلى شعير اليوم الخميس بعيد ميلادها الـ 80 واستطاعت الفنانة أن تقدم عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

نشرت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبى صورة جديدة من شهر العسل على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى. 

نشرت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

نشرت الفنانة أحلام تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تكشف فيها عن حقيقة إعجابها بأغنية المطربة أصالة والتى تحمل اسم "جيتنى مكسورة". 

كشف الفنان محمد سامى عن رأيه فى تجسيد محمد رمضان، شخصية الفنان الراحل أحمد زكى، فى عمل درامى، خاصة أن الفكرة كانت مطروحة منذ رمضان، واتفق عليها "سامى"، إلا أن هناك بعض الظروف التي طرأت. 
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