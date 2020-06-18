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أخبار العالم

ماراثون وليس ركضا.. رئيس جنوب أفريقيا يخفف القيود رغم زيادة إصابات كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:49 ص
رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا يعلن تخفيف القيود رغم الزيادة الحادة في ا
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دعاء أبوهشيمة
تستعد جنوب أفريقيا لتخفيف قواعد الإغلاق للمرة الثالثة منذ فرضها في مارس، على الرغم من الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في خطاب متلفز، أمس الأربعاء، إن بلاده ستخفف من قواعد الإغلاق لتسمح بإعادة فتح المطاعم وخدمات الفنادق ومراكز المؤتمرات.


كما ستسمح الحكومة باستئناف العمل في دور السينما وصالونات التجميل والكازينوهات. ومن المقرر أن يتم السماح للأعمال التجارية بإعادة الفتح مع مراعاة البروتوكولات الصحية الصارمة.


وأضاف الرئيس رامافوسا أن الشركات المتضررة عملت على توظيف أكثر من 500 ألف شخص قبل الإغلاق، وقد تم إجبارهم على البقاء مغلقة. بينما سيتم الآن السماح بمزيد من النشاط في المزيد من القطاعات.


وتابع رامافوسا: "ما زلنا على وشك بداية هذا الوباء وسيبقى معنا لعدة شهور أخرى وربما سنوات".


ووصف الرئيس الجنوب أفريقي مهمة التعامل مع جائحة الفيروس بأنها "سباق الماراثون وليس الركض، ولذلك كان علينا أن نصوغ استجابتنا وفقًا لذلك الواقع".


وقد تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بـ "كوفيد-19" في جنوب أفريقيا في 5 مارس، وتم إغلاق البلد بعد 22 يومًا، مع السماح فقط للبقالة والصيدليات وموردي الخدمات الأساسية بمواصلة العمل.


كما تم تخفيف القواعد في بداية مايو ومرة ​​أخرى في بداية هذا الشهر في محاولة لاستئناف الاقتصاد والتصدي لارتفاع معدل فقدان الوظائف والفقر.


وحتى الآن، سجلت جنوب أفريقيا 80412 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1674 حالة وفاة، ويتضاعف عدد الحالات حاليا كل 12 يوما تقريبا.
 

فقد كان هناك أكثر من 2100 حالة جديدة يوميا خلال الأيام الـ 14 الماضية، وهو انتشار يعكس جزئيا زيادة الاختبار.
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