AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فرح سعيد: زيادة التوتر والخوف مرض ونتائجه سلبية.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن من طلب العلا سهر الليالى، مؤكدة أن من يريد النجاح يحاول ويعافر لكى يصلب لما يريده ويحقق هدفه.


وأضافت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ماراثون الثانوية العامة سيبدأ بعد أيام قليلة فقط، مشيرة إلى أن التوتر والخوف من الامتحان شيء لإيجابى لأنه حافز للطالب للمذاكرة أكثر.


وأشارت، إلى أن زيادة التوتر والخوف يكون مرضى عند زيادته عن حده ونتيجته سيئة نفسيًا على نفوس الطلاب، موضحة أن تهديدات المدرس من الممكن أن تكون سببا للخوف المرضى.


وتابعت أن أولياء الأمور يجب عليهم تهيئة الجو المناسب للطلبة لكى يستطيعوا المذاكرة فى هدوء وتناول طعام صحى وجيد.


ونصحت الطلاب بعدم السهر والنوم مبكرًا لكى يستطعيون التركيز فى الامتحان، مشددة على ضرورة تناول الإفطار قبل الخروج للامتحان وعدم تناول المنبهات والكافيين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة .. نصائح عامة تساعد على المذاكرة بشكل أفضل

أستاذ علم اجتماع لطلاب الثانوية العامة: ابعدوا عن السوشيال ميديا قبل الامتحانات

آيات الجارحي تكتب: أبناؤنا والثانوية العامة

دعاء النجاح.. للحفظ وعدم نسيان الإجابة أثناء المذاكرة

بعد تخوفات الفرق من امتحانات نهاية الفصل الدراسي.. الطلاب: نحتاج استشاريين نفسيين للتخلص من التوتر والقلق.. ولابد من تنظيم دخول اللجان لتقليل خطر الإصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

دعاء الأنبياء عند الشدائد.. ردّد ما كان يدعو رسل الله وقت المحن والابتلاءات

بعد تفجير مكتب الاتصال.. كوريا الشمالية تنشر قوات على الحدود مع الجارة الجنوبية

في ذكرى ميلادها.. مقتل فاتن فريد حادث هز الرأي العام

بعد رفض زيادتها.. من 5 إلى 20 ألف جنيه مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الشيوخ

حد ليه شوق في حاجة.. شريف منير ينشر صورة جديده مع علم مصر.. شاهد

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت..فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول