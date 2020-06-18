فرح سعيد: زيادة التوتر والخوف مرض ونتائجه سلبية.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن من طلب العلا سهر الليالى، مؤكدة أن من يريد النجاح يحاول ويعافر لكى يصلب لما يريده ويحقق هدفه.





وأضافت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ماراثون الثانوية العامة سيبدأ بعد أيام قليلة فقط، مشيرة إلى أن التوتر والخوف من الامتحان شيء لإيجابى لأنه حافز للطالب للمذاكرة أكثر.





وأشارت، إلى أن زيادة التوتر والخوف يكون مرضى عند زيادته عن حده ونتيجته سيئة نفسيًا على نفوس الطلاب، موضحة أن تهديدات المدرس من الممكن أن تكون سببا للخوف المرضى.





وتابعت أن أولياء الأمور يجب عليهم تهيئة الجو المناسب للطلبة لكى يستطيعوا المذاكرة فى هدوء وتناول طعام صحى وجيد.





ونصحت الطلاب بعدم السهر والنوم مبكرًا لكى يستطعيون التركيز فى الامتحان، مشددة على ضرورة تناول الإفطار قبل الخروج للامتحان وعدم تناول المنبهات والكافيين.