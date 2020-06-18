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أخبار العالم

الصين تعرب عن سخطها الشديد ومعارضتها الحازمة لتشريع أمريكي حول "الويغور"

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس عن "سخطها الشديد ومعارضتها الحازمة" للتشريع الأمريكي المتعلق بأقلية الويغور في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم شمال غربي الصين، والذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن "القضايا فى شينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين، ولكنها تتعلق بمكافحة العنف والإرهاب والأنشطة الانفصالية".

وأضافت الخارجية الصينية "هذه الخطوة (إقرار مشروع القانون الأمريكي) تدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية، نجحت السلطات الصينية حتى العام الماضي في احتواء 1588 عصابة عنيفة وإرهابية، واعتقلت 12995 إرهابيا، وصادرت 345299 نسخة من مواد دينية غير قانونية.

ويسمح القانون الجديد، الذي وقعه ترمب، بتدقيق أكبر فيما بتعلق بقضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتشديد ضوابط التصدير على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في "انتهاك الخصوصية الفردية وحرية التنقل وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية".

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