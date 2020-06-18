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تعليم

إنجاز جديد لجامعة حلوان فى تصنيف U.S. News ranking 2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
حققت جامعة حلوان هذا العام  تقدمًا ملحوظا فى تصنيف  U.S. News 2020. 

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حيث أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته من نشر دولى، والذى يعد أحد المعايير الأساسية فى تصنيف الجامعات، موضحًا كذلك أن الجامعة تضم  قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.

وأعلن  الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة  أن جامعة حلوان احتلت الترتيب التاسع  من بين 17 جامعة مصرية فى تصنيف U.S. News، واحتلت الترتيب 33 على مستوى القارة الإفريقية في التصنيف الذي اشتمل علي 1503 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف  أن الجامعة كان لها ترتيب فى التصنيفات التخصصية فى فرعين حيث حصلت فى تخصص الفيزياء على ترتيب  490 على مستوى العالم،  وفى تخصص الهندسة كان ترتيبها 704 على مستوى العالم.

وتعتمد درجات هذا التصنيف على عدة عوامل منها جودة وسمعة البحث الصادر من الجامعة سواء دوليا أو على مستوى المنطقة، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة من الجامعة، كما تعتمد درجات التصنيف أيضا على عدة عوامل منها عدد الكتب المؤلفة من الباحثين من الجامعة، والمؤتمرات التى تشارك فيها الجامعة بالإضافة إلى الأبحاث التى تنشر فى هذه المؤتمرات، وعدد الاستشهادات الاجمالية للابحاث الصادرة للجامعة كدليل على أهمية مخرجات البحث العلمى، وكذلك عدد الأبحاث المنشورة في دوريات لها معامل تأثير عالي، كما تشمل  أيضا درجاته على التعاون الدولى وكم الأبحاث المشتركة المنشورة بناءً على تعاون دولي مع جامعات أخرى .
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