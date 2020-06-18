إنجاز جديد لجامعة حلوان فى تصنيف U.S. News ranking 2020

حققت جامعة حلوان هذا العام تقدمًا ملحوظا فى تصنيف U.S. News 2020.





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حيث أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته من نشر دولى، والذى يعد أحد المعايير الأساسية فى تصنيف الجامعات، موضحًا كذلك أن الجامعة تضم قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.





وأعلن الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة أن جامعة حلوان احتلت الترتيب التاسع من بين 17 جامعة مصرية فى تصنيف U.S. News، واحتلت الترتيب 33 على مستوى القارة الإفريقية في التصنيف الذي اشتمل علي 1503 جامعة على مستوى العالم.





وأضاف أن الجامعة كان لها ترتيب فى التصنيفات التخصصية فى فرعين حيث حصلت فى تخصص الفيزياء على ترتيب 490 على مستوى العالم، وفى تخصص الهندسة كان ترتيبها 704 على مستوى العالم.



