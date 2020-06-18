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مرأة

بدون ملينات.. تناول نصف كوب من هذا الخليط لسهولة الهضم

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:23 ص
ملين طبيعي
ملين طبيعي
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أسماء عبد الحفيظ

يبحث العديد من الأشخاص عن تناول ملينات طبيعية تساعد على الهضم بصورة جيدة بعيدا عن الأدوية والاضرار والآثار الجانبية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بتناول نصف كوب من هذا الخليط. 

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن الكركادية يعتبر من أفضل المشروبات التي تناسب الكثير من الأشخاص وبالأخص الأشخاص الذين يعانون من مشكلة فى الهضم وعليهم بتناول هذا الخليط : –

الكركديه والماء الدافئ يعزز صحة القلب ويساعد على الهضم وله فوائد اخري

يقتل الكركديه البكتريا والميكروبات، ما يجعله جيدًا في علاج الحمى والعدوى.

مشروب مرطب، ومعزز للهضم.

يستخدم كصبغة طبيعية للأغذية والأدوية.

يساهم في إدرار البول، كما أنه ملين خفيف.

يساعد في خفض ارتفاع مستوى ضغط الدم.

يساعد في زيادة الخلايا الليمفاوية، وكرات الدم البيضاء.

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