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توك شو

دهب شبانة: أغرمت بالكمان واخترته لأنه أصعب آلة موسيقية.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قالت عازفة الكمان، دهب شبانة، إنها بدأت العزف على الكمان من خلال المدرسة، لافتة إلى أنها اختارت الكمان منذ البداية لكى تتحدى نفسها لأنها أصعب آلة موسيقية.

وأضافت  شبانة خلال برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد" ، أنها أحبت الآلة وتعلمت عليها، مؤكدة أنها كانت تمارس العزف على آلة الكمان وتشارك فى كل الحفلات الموسيقية بالجامعة لكى تعزف على الكمان.

وأشارت إلى أن أسرتها كانت تشجعها على عزف الموسيقى وتنمية موهبتها، مضيفة دراسة الكامن صعبة جدًا لو تعمنها على كبر ولكن التعلم منذ الصغر يجعل العازف يتعود عليها وعلى تفاصيلها.


وتابعت أن تعلم الأوتار فى الكمان تعتمد على مدى قبول الموسيقي ووجود الموهبة، مضيفة أن هناك أشخاص تعلموا العزف فى شهر واحد فقط وأشخاص آخرين تعلموا فى 3 سنوات.

ولفتت إلى أن الصعوبة فى عزف الكمان تكون فى نقل الأوتار أو تعلم مكان وضع اليدين على الأوتار لضمان خروج صوت جيد.
 

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