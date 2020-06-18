AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الخفافيش مازالت فى الخانكة.. ورئيس المدينة: مصدرها منزل صادر له قرار هدم

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:32 ص
خفاش
خفاش
Advertisements
إبراهيم الهوارى
استمرت حالة من الخوف بين أهالي منطقة الأسمية بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بسبب انتشار أسراب من الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة بالمنطقة.

ووصف الأهالى الحياة فى شارع الخفافيش بالصعب المستحيل مؤكدين ان الاطفال خايفة تخرج فى الشارع بسبب أصوات ووجود الخفافيش فى أحد المنازل مطالبين بسرعة التحرك والتعامل معها قبل خروجها الى منازل اخرى بالمنطقة.

وقال الأهالى إن المكان الذي كانت تسكن فيه كان ملائم للغاية بالنسبة لها فالمنزل مهجور منذ سنوات وآيل للسقوط مشيرين الى أن هناك مخاوف من أن تنقل لهم امراض معدية وهو الامر الذى ادى الى التزام الجميع منزله دون الخروج الى الشوارع.

من جانبه قال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة إن المنزل الذى تسكن فيه الخفافيش بمنطقة الاسمية مكون من طابقين وصادر له قرار هدم  منذ عامين ومهجور لأنه ملك عدد كبير من الورثة ومغلق منذ سنوات طويلة مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للتعامل مع الخفافيش والقضاء عليها قريبا من خلال رش مبيدات وغاز وإغلاق المنزل تماما حتي يتم القضاء على الخفافيش ثم يتم فتح المنزل مرة اخرى وتنظيفه.

وكانت محافظ القليوبية قد خاطبت وزارة الزراعة لإرسال لجنة من البحوث مكافحة الآفات للمشاركة في القضاء علي مجموعة من الخفافيش والتي ظهرت بمنزل مهجور بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة الأسمية بالخانكة وطالب الأهالي بالقضاء عليها خوفا من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تقضي خلطة الشطة على الخفافيش؟.. الطب البيطري يجيب

بعد استيلائها على أحد المنازل.. تفاصيل مواجهة القليوبية لـ الخفافيش وأعمال القضاء عليها.. صور

الخفافيش تثير الرعب بالقليوبية.. أهالي الحزانية: خربت بيوتنا ودمرت محصول الفاكهة.. شاهد

الخفافيش تثير الرعب في 3 قرى بالمحافظات.. سر ظهورها وعلاقتها بـ كورونا ؟

فى واقعة جديدة.. خفافيش تهاجم قرية بالخانكة والطب البيطرى يتعامل معها

الأهالي يستغيثون لسرعة التعامل معها.. أسراب الخفافيش تهاجم قرية بالخانكة.. شاهد

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 18 يونيو 2020

دكتور مناعة يقدم حلولا للوقاية من كورونا في أيام الذروة... فيديو

مريهان حسين تشعل إنستجرام بفيديو مجمع لتقليد الفنانين

غير جاهز للتخزين.. خبير موارد مائية: إثيوبيا قادرة على البدء في ملء سد النهضة

الموسم كأن لم يكن.. مرتضى منصور: مذكرة الأندية تطالب بـ تأهل الأهلي والزمالك لـ دوري الأبطال ..فيديو

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ١٨-٦-٢٠٢٠

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

أصعب فراق.. الموت يفجع الفنان محمد عز

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير.. مستشار المفتي يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول