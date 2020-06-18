الخفافيش مازالت فى الخانكة.. ورئيس المدينة: مصدرها منزل صادر له قرار هدم

استمرت حالة من الخوف بين أهالي منطقة الأسمية بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بسبب انتشار أسراب من الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة بالمنطقة. أهاليانتشارأسراب





ووصف الأهالى الحياة فى شارع الخفافيش بالصعب المستحيل مؤكدين ان الاطفال خايفة تخرج فى الشارع بسبب أصوات ووجود الخفافيش فى أحد المنازل مطالبين بسرعة التحرك والتعامل معها قبل خروجها الى منازل اخرى بالمنطقة.





وقال الأهالى إن المكان الذي كانت تسكن فيه كان ملائم للغاية بالنسبة لها فالمنزل مهجور منذ سنوات وآيل للسقوط مشيرين الى أن هناك مخاوف من أن تنقل لهم امراض معدية وهو الامر الذى ادى الى التزام الجميع منزله دون الخروج الى الشوارع.





من جانبه قال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة إن المنزل الذى تسكن فيه الخفافيش بمنطقة الاسمية مكون من طابقين وصادر له قرار هدم منذ عامين ومهجور لأنه ملك عدد كبير من الورثة ومغلق منذ سنوات طويلة مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للتعامل مع الخفافيش والقضاء عليها قريبا من خلال رش مبيدات و غاز وإغلاق المنزل تماما حتي يتم القضاء على الخفافيش ثم يتم فتح المنزل مرة اخرى وتنظيفه.





وكانت محافظ القليوبية قد خاطبت وزارة الزراعة لإرسال لجنة من البحوث مكافحة الآفات للمشاركة في القضاء علي مجموعة من الخفافيش والتي ظهرت بمنزل مهجور بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة.





وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة الأسمية بالخانكة وطالب الأهالي بالقضاء عليها خوفا من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.