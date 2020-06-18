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فن

جمال العدل ضيف الإعلامية إنجى علي في أسرار النجوم.. اليوم

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:01 ص
المنتج جمال العدل
المنتج جمال العدل
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آيه عاطف
تستضيف الإعلامية إنجى علي، المنتج جمال العدل فى برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتحدث المنتج الكبير جمال العدل، عن مشواره نجاحه كمنتج، وعن نجاح شركة العدل جروب.

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الجدير بالذكر أن المنتج جمال العدل أحد أعمدة عائلة العدل الفنية والتى تضم على رأسها الفنان الراحل سامى العدل والمؤلف والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل والمخرج الشاب المتميز محمد جمال العدل والملحن الشاب والمتميز أحمد العدل.

يذكر أن من أهم أعمال المنتج جمال العدل مسلسل "بـ 100 وش"، "خيانه عهد"، "اختفاء"، "أرض النفاق"، "لدينا أقوال أخرى"، "نسر الصعيد"، "الحساب يجمع"، "لأعلى سعر"، "واحة الغروب"، "سقوط حر"، "فوق مستوى الشبهات"، "بين السرايات"، "حاره اليهود"، "تحت السيطرة"، "تفاحة آدم"، "سجن النساء"، "فيفا أطاطا"، "الداعية"، "سيدنا السيد"، "الشوارع الخلفية"، وغيرها.
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