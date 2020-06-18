AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بزيادة 33.9 مليار جنيه.. تعرف على مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:30 ص
الاجور
الاجور
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 / 2021، والتي تعتبر أضخم موازنة في تاريخ مصر، حيث تقدر بتريليون و297 مليار جنيه.


وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال الموازنة الجديدة نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليونًا خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 33 مليارا و885 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية 251 مليارا و44 مليون جنيه، منها 86 مليارا و325 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و6 مليارات و36 مليونا للوظائف المؤقتة، و105 مليارات و129 مليون جنيه مكافآت، منها بدل المهن الطبية والذى بلغ 5 مليارات و7 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مُخصصات العام المالى الجارى التى بلغت نحو 2 مليار و708 مليون جنيه، مُحققة نسبة زيادة قدرها 84.9%، وهى أعلى نسبة زيادة فى الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية.


من جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن "تحسين المرتبات هدف الحكومة نظرا لتعرضها لحالة من التدهور، مشيرا إلى أن الحكومة كانت لا تستطيع أن تضخ أو تعوض المواطنين في فترات سابقة ولكن بدأنا في تحسين المرتبات تدريجيا وأخذنا موافقة القيادة السياسية قبل جائحة كورونا، وفي ظل ظروف الجائحة الصعبة أصررنا على استكمال تحسين المرتبات".




وأوضح معيط أن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014 إلى 6ر5 في العام الماضي، وأن هذا يضع مصر ضمن أوائل الدول في تحقيق النمو، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل إلى 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021، لافتا إلى أن معدل البطالة انخفض من 5ر13% إلى 8%، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5% في العام الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

وزير المالية: سنعيد تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثيرها على الدولة

وزير المالية: أخذنا موافقة من القيادة السياسية على تحسين المرتبات تدريجيا

أضخم موازنة في تاريخ مصر.. البرلمان يعتمدها بـ 2 تريليون و297 مليار جنيه

أكثر من 2 تريليون جنيه.. البرلمان يعتمد أضخم موازنة في تاريخ مصر.. وزير المالية: خطة لتحسين المرتبات تدريجيا.. ووزيرة التخطيط: رفع معدل النمو 3% في 2021

مجلس النواب يوافق على اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ترشيحاتنا

كيف يعيش أهالي المنطقة الوحيدة بدون كورونا في مصر؟

حدث ليلا.. السيسي يعيد المصريين المحتجزين لدى حكومة الوفاق من ليبيا.. فرنسا تعلن الحرب على تركيا

تحقيق كشف بترولي في جنوب خليج السويس يحتوي على 70 مليون برميل زيت خام

إسلام صادق: كينو في الزمالك بدعم من رجل أعمال عربي.. فيديو

نقيب الفلاحين: توفير الدعم المالي للمزارعين سيحفزهم على التحول إلى الري الحديث

الموسم كأن لم يكن.. مرتضى منصور: مذكرة الأندية تطالب بـ تأهل الأهلي والزمالك لـ دوري الأبطال ..فيديو

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

أصعب فراق.. الموت يفجع الفنان محمد عز

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير.. مستشار المفتي يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول