عمان تسجل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، الخميس، تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الاصابات في البلاد إلى 26 ألفا و818 إصابة.





دشنت سلطنة عُمان حملة (التمريض الآن) وهي حملة دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مجلس التمريض الدولي وبرعاية جمعية بورديت تراست للتمريض.





وتأتي الحملة ضمن إطار تعزيز قدرات القوى العاملة في التمريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتشارك السلطنة فيها ممثلة في وزارة الصحة (المديرية العامة لشؤون التمريض) بالتعاون مع الجمعية العُمانية للتمريض وممثلي الفئات التمريضية في القطاعات الصحية والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عام 2020 عامًا دوليًا لكادر التمريض بهدف تسليط الضوء على الإنجازات والدور الحيوي والفعال لهذه الكوادر رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها، حيث يضطلع كادر التمريض في جميع دول العالم بتقديم رعاية صحية شاملة لجميع فئات المجتمع، وافراده دائما في الخطوط الأمامية التي يعتمد عليها من أجل مكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد حياة البشرية والعالم بأسره.





ولكون الممرضين هم المهنيين الصحيين الأقرب إلى المجتمع، فإن الفئات التمريضية تلعب دورًا أساسيًا في تقديم وتطوير خدمات الرعاية المجتمعية ودعم الجهود المحلية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.