برلماني بعد عودة المصريين من ليبيا: في عهد السيسي لا تخافوا على مصر

أشاد النائب فايز بركات نائب أشمو، وعضو لجنة التعليم بالجهود المصرية التى أثمرت عن عودة العمال المصريين في ليبيا بعد واقعة اختطافهم وتعذيبهم، قائلا: في عهد السيسي لا تخافوا على مصر، فنحن نثق في قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا.





وأضاف أن الشك لم يتسرب إليه لحظة من براعة وحكمة القيادة المصرية، وأن التأنى أثمر عن نجاح كبير ذكرنا بعملية الثأر للمصريين الأقباط في ليبيا منذ سنوات.





وأشار إلى أن المصريين العاملين في الخارج عليهم ألا يتشككوا لحظة في قدرة مصر على حمايتهم والحفاظ عليهم، وأن ما حدث خير دليل وعليهم أن يكونوا مطمئنين لأن وراءهم قيادة وجيشا وشعبا يقف خلف ظهرهم ويحميهم.