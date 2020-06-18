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أخبار العالم

وزيرة الشؤون الكويتية: سياسة حكومية جديدة لـ (تكويت) القطاع الخاص

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، عن اتجاه الحكومة بسبب الظروف الراهنة إلى تغيير سياستها تجاه (تكويت) الوظائف في القطاع الخاص.
وأضافت العقيل - في ردها على سؤال للنائب بمجلس الأمة الكويتي محمد الدلال، بشأن أوضاع الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص - أنه بات من الضروري احتواء القطاع الخاص للكويتيين، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا، تقديم مشروعات قوانين تتعلق بهذا الأمر.
وأكدت أن من ضمن الخطة، إحلال مجموعة كبيرة من الوظائف في القطاع الخاص للكويتيين ودعم الشباب من محاور عدة، من خلال إعادة توجيه دعم العمالة للشرائح التي تعمل في الأمور التنفيذية وغيرها.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية، أنه يتم حاليا التنسيق مع دول الخليج، لمنح شهادة للعامل تحدد مهنته، وتتيح له التنقل بين دول مجلس التعاون، مثل الممرض، والمعلم والمهن الحرفية.

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