طبيب الفريق مصاب من خارج النادي.. نادي المنيا ينفي شائعات الإصابة بكورونا

أصدر نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، بيانا أكد فيه عدم وجود إصابات داخل النادي بين أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بداخله بعد أن بدأ العمل في استقبال أعضاء الجمعية العمومية لسداد الاشتراكات طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة.







وجاء نص البيان كالاتي: "السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية نحيط سيادتكم علمًا بأنه يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بوجود حالات مصابة بكورونا داخل النادي، وهذه الأخبار ليس لها علاقة بمجلس إدارة النادي والعاملين به ، والنادي مغلق بقرار مجلس الوزراء ولا يستقبل أعضاء الجمعية العمومية، ولا أعضاء الأنشطة الرياضية، ( باستثناء المترددين لتجديد اشتراكات العضوية من 15 يونيو 2020 طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة).



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ولكن يوجد حالة لأحد أفراد الجهاز الطبي لفريق كرة القدم ، وهذا نظير عمله بأحد المستشفيات بالمنيا ، وليس لتردده على النادي منذ غلق النشاط الرياضي بتاريخ 15 -3-2020 وحتى الآن .







وقال مجلس إدارة النادي في البيان أن مرض فيروس كورونا وباء عالمي ، جميعنا معرضون له، والمرض ليس جريمة ، ولكن الأمور تؤخذ بطريقة أفضل من ذلك ، مراعاة لشعور المريض وسط المجتمع ودعا مجلس الادارة في نهاية البيان بالشفاء العاجل لطبيب الفريق مع التمنيات بعودته سالما لأسرته وعمله.







مهيبا بأعضاء الجمعية العمومية الإطمئنان، مؤكدا لا يوجد بالنادي أي شيء يقلق رواده ولاعبيه، والنادي يقوم بجميع الإجراءات الاحترازية لهذا الوباء ، حفاظا على السادة أعضاء الجمعية العمومية ، ولاعبي النادي ومدربيهم استعدادا لفتح النادي وعودة الأنشطة الرياضية تنفيذا لقرار السيد وزير الشباب والرياضة.