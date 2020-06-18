يحدث في البحيرة.. إزالة 15 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة بإيتاي البارود والدلنجات ودمنهور -بحسب بيان الخميس- عن تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات بمساحة 2685 م2 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات.

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتمكنت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( ايتاي البارود - الدلنجات - دمنهور ) عن إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 2685 م2 عبارة عن إزالة 12 حالة تعدٍ و بناء مخالف على أراضي أملاك الأوقاف وأراض زراعية بمساحة 2215 مترا بناحية. قرية صفط خالد ومدينة بايتاي البارود





وتمت إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات بمساحة 250 مترا عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية





وفى مركز دمنهور تم إزالة 2 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة 220 متر٢ بقرية سنهورعبارة عن بناء وسقف بالخرسانة المسلحة و مبنى بالطوب الأبيض