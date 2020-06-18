الدولة لا تنسى أبناءها.. النواب يشيدون بجهود القيادة السياسية لعودة المصريين من ليبيا.. برلمانيون: لا تخافوا على مصر.. والتاريخ لن ينسى موقف الرئيس السيسى

زعيمها بطل.. علاء عابد: عودة المصريين المحتجزين بليبيا يؤكد أن مصر دولة مؤسسات

برلماني: التاريخ لن ينسى موقف الرئيس السيسي في عودة المحتجزين من ليبيا

نائب بعد عودة المصريين من ليبيا: في عهد السيسي لا تخافوا على مصر









ثمن عدد من النواب جهود القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ عودة المصريين من ليبيا على يد عدد من الميليشيات الإرهابية، وأكدوا أن اهتمام الرئيس بأبناء مصر بالخارج أمر اعتيادي، والدولة لم ولن تترك أبناءها مطلقا.









ووصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عودة المصريين المحتجزين فى ليبيا إلى أرض الوطن سالمين رافعين علم مصر، بالإنجاز البطولي الذي يضاف إلى إنجازات البطولية للرئيس القائد الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي.











وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب أن عودة المصريين المحتجزين مساء أمس، الأربعاء، من "ليبيا"، تؤكد أن مصر دولة مؤسسات ورئيسها البطل الزعيم عبد الفتاح السيسي إذا وعد أوفى، ولذا يثق به كل أبناء الشعب المصري المخلصين.











وقال علاء عابد إن التاريخ سيسطر بحروف من نور مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أبناء الوطن فى جميع المواقف الوطنية فى الداخل والخارج تجاه أبناء وطنه، والذي يؤكد كل يوم أنه زعيم بحجم جمهورية مصر العربية، وأن المصريين وأمن مصر خط أحمر وأنه قادر على حماية شعبة وأرضه، وأن التاريخ لن ينسى، أنه منذ اليوم الأول لأزمة المصريين بليبيا أكد الزعيم عبد الفتاح السيسي أن "كل الخيارات متاحة لعودة أبنائنا إلى مصر" وهذا يؤكد مقولته الخالدة "أمن مصر خط أحمر واللي يقرب منها نمسحه من على وش الدنيا".









وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا فى استعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية ومن أجل أن تظل كرامة المواطن المصرى دائما فى المقدمة، وهناك العديد من المواقف التي تعد ترجمة لهذا الأمر، وأن المصريين فى عهد الرئيس السيسى لمسوا كيف يحافظ على كرامتهم فى مختلف دول العالم، وأن الرد يأتي في الوقت المناسب في حال وجود أي تجاوزات أو ملاحظات.









وأوضح رئيس اللجنة أن كرامة المواطن المصري من كرامة الوطن، وهذا ما لمسناه مؤخرًا، حيث أصبح المصري فخورًا في أي دولة متواجد فيها، وهذا يعود لوجود قيادة واعية حريصة عليه، فالجميع يعلم أن دولته لن تتركه وأنها قريبة منه، وحتى لو كان في أي دولة على مستوى العالم.









من جانبه، قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن نجاح أجهزة الدولة في إعادة 23 مصريا تم احتجازهم في ليبيا بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفه بإنهاء الأزمة يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها في أي مكان.

















وأضاف "هيكل"، في تصريحات له، أن "القيادة السياسية الرشيدة مكنتنا من استرجاع حق المواطن المصري المسلوب، حيث أصبح المواطن المصري يتمتع خارج مصر بنفس المميزات التي يتمتع بها من يتواجد في الداخل"، مؤكدًا أن التاريخ سيسطر بحروف من نور مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المصريين في الداخل والخارج.











وأشار نائب مستقبل وطن إلى أن أنه لأول مرة نرى رد الفعل خلال 48 ساعة، وذلك لم يحدث من قبل في أي دولة، لافتا إلى أن ذلك دليل على قوة الإرادة المصرية والحكومة، وشخصية الرئيس السيسي ومدى إمكانياته خارجيا.









بدوره، أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بالجهود المصرية التى أثمرت عن عودة العمال المصريين في ليبيا بعد واقعة اختطافهم وتعذيبهم، قائلا: "في عهد السيسي لا تخافوا على مصر، فنحن نثق في قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا".









وأضاف أن الشك لم يتسرب إليه لحظة من براعة وحكمة القيادة المصرية، وأن التأنى أثمر عن نجاح كبير ذكرنا بعملية الثأر للمصريين الأقباط في ليبيا منذ سنوات.









وأشار إلى أن المصريين العاملين في الخارج عليهم ألا يتشككوا لحظة في قدرة مصر على حمايتهم والحفاظ عليهم، وأن ما حدث خير دليل وعليهم أن يكونوا مطمئنين لأن وراءهم قيادة وجيشا وشعبا يقف خلف ظهرهم ويحميهم.