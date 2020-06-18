إزالة 63 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.





وذلك بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 63 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 11 حالات تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 1461 متر مربع، و47 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 8687 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 194 متر مربع.





ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الأربعاء، 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدانا و5 قراريط، و3924 حالة إزالة مبان بمساحة 541956 متر مربع.