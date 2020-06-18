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أخبار البلد

في كفر الشيخ وبني سويف.. الزراعة: 112 مشروعًا صغيرًا لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا.. صور

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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قام مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (sall) بتوزيع المساعدات والمنح المجانية على 83 سيدة في منطقة الفشن بمحافظة بني سويف.

ويقول د. هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع إن ذلك يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من توزيع المنح الخاصة بعمل مشروعات صغيرة للسيدات الريفية بقرى منطقة غرب الفشن بمنطقة مصر الوسطى والمقدمة من مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( IFAD) لتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة للأسر الريفية وخاصة المرأة الريفية المعيلة.

 حيث تم توزيع 19 بقرة، 48 اغنام 11 ماكينة خياطة 3 مجرشة ذرة وميزان وايضا 2 رياشة لتنظيف الدواجن مع ديب فريزر .

وأضاف درويش أن المشروع طبق الضوابط التي أقرها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول شروط تقديم هذه المنح بمناطق عمل المشروع طبقا للمعايير التي تم تحديدها لاختيار السيدات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التدريب اللازم للسيدات على كيفية إدارة ووضع خطة عمل لهذه المشاريع لتحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية هذه المشاريع

من ناحيته قال د مجدي علام منسق عام برنامج تغير المناخ في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ان البرنامج يقوم أيضا بتوزيع منح صغيرة صديقة للمناخ مع الأولوية للمرأة والفقراء والمهمشين بمحافظتي المنيا وبني سويف.

وأضاف علام أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تسليم المنح بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لـ 29 سيدة (منحة) منها توزيع بقرة لكل سيدة بإجمالي 15 بقرة وتوزيع 48 رأسا من الأغنام لـ 12 سيدة بواقع 4 أغنام لكل سيدة وماكينة خياطة لاحدي السيدات ومنحل.

وذلك  فى إطار جهود وزارة الزراعة لرفع مستوى معيشة الاسر المعيلة وتوفير مصدرا للدخل وتنويع سبل المعيشة لسيدات الريف وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وإشراف المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة.
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