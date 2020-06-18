القباج: التضامن أول جهة حكومية تطلق منصة التواصل التفاعلي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اليونيسيف ووزارة التضامن الاجتماعي شراكة لسنوات عديدة ، حيث هناك شراكة ممتدة في موضوعات عديدة واليونيسيف يحتل مكانة عزيزة على وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضافت القباج خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منصة التواصل التفاعلى لخدمات وزارة التضامن أن الوزارة تشرف أن تكون أول جهة حكومية تطلق أول منصة التواصل التفاعلي ، حيث إن انتشار آليات التواصل الاجتماعي دفع الجميع لإطلاقه.



