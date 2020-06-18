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فى ظل أزمة كورونا.. جروب لتعليم السيدات أعمال السباكة والكهرباء فى المنزل

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:50 ص
تعليم السبكة للسيدات
تعليم السبكة للسيدات
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ريهام فيكتور
قالت دنيا عقل، صاحبه جروب لتعليم السيدات السباكة وأعمال الكهرباء ، إنها تشترك مع صديقتها " سلمى البارودى"  فى تعليم السيدات لأعمال السباكة والكهرباء للاستغناء عن الصنايعية خلال الحظر وفترة أزمة كورونا.

 وأضافت دينا عقل ، من خلال حوارها ببرنامج ، " صباح الخير يا مصر "، المذاع على " القناة الأولى المصرية "، أن " سلمى " شريكتها فى العمل وصديقتها كانت ماهرة فى هذه الأعمال منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أن " سلمى " ، قامت منذ فترة بإعادة تطوير دولاب قديم ، منوهة إلى أنها اقترحت عليها تعليم السيدات كل ما يختص بتطوير المنزل لنساعدهم  على عدم دخول المنزل شخص ما فى ظل كورونا .

وتابعت صاحبة جروب لتعليم السيدات السباكة وأعمال الكهرباء ، أن وقت الحظر شجع العديد من السيدات للتعلم  والاستفادة من كل ما هو جديد . 

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