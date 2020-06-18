فى ظل أزمة كورونا.. جروب لتعليم السيدات أعمال السباكة والكهرباء فى المنزل

قالت دنيا عقل، صاحبه جروب لتعليم السيدات السباكة وأعمال الكهرباء ، إنها تشترك مع صديقتها " سلمى البارودى" فى تعليم السيدات لأعمال السباكة والكهرباء للاستغناء عن الصنايعية خلال الحظر وفترة أزمة كورونا.





وأضافت دينا عقل ، من خلال حوارها ببرنامج ، " صباح الخير يا مصر "، المذاع على " القناة الأولى المصرية "، أن " سلمى " شريكتها فى العمل وصديقتها كانت ماهرة فى هذه الأعمال منذ فترة طويلة.





وأشارت إلى أن " سلمى " ، قامت منذ فترة بإعادة تطوير دولاب قديم ، منوهة إلى أنها اقترحت عليها تعليم السيدات كل ما يختص بتطوير المنزل لنساعدهم على عدم دخول المنزل شخص ما فى ظل كورونا .





وتابعت صاحبة جروب لتعليم السيدات السباكة وأعمال الكهرباء ، أن وقت الحظر شجع العديد من السيدات للتعلم والاستفادة من كل ما هو جديد .



