اليابان تعلن تخفيف قيود السفر داخل البلاد

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، اليوم الخميس، تخفيف قيود السفر عبر المحافظات بشكل كامل بداية من غد الموافق 19 يونيو.





في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن اليابان ستخفف أيضًا من حظر دخول القادمين من أستراليا ونيوزيلندا وتايلاند وفيتنام.





ووفقًا لآخر إحصاء من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أبلغت اليابان عن إجمالي 17571 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على مستوى الدولة.





وتراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 3ر28% على أساس سنوي إلى 18ر4 تريليون ين (39 مليار دولار) في مايو بسبب الإغلاق الناتج عن أزمة فيروس كورونا في معظم الدول، حسبما أفاد تقرير حكومي اليوم الأربعاء.





وبحسب تقرير رسمي صادر عن الجهات اليابانية، فتمثل هذه القراءة تراجعا للشهر الثامن عشر على التوالي، بسبب الجائحة التي أثرت بقوة على الاقتصاد الياباني الموجه للتصدير.



