قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم، الخميس، القبض على 3 لبنانيين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وذلك قبل السفر إلى سوريا ومصر والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.





وقالت السلطات اللبنانية وفق ما نقلته فضائية العربية، إن هؤلاء الإرهابيين كانوا يحضروا لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد.





وأضافت المديرية العامة للامن العام اللبناني في بيان لها: "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين: (أ. ز) مواليد 1997، (ص. ز) مواليد 1996 و(إ. خ) مواليد 2000 لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".





واعترف المتهمون بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما بينت التحقيقات، حيث سعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش.





كما أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية، وخططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية.